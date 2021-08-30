Telegram запустит функцию анонимной отправки сообщений

Мессенджер, которым на сегодняшний день пользуются более 500 млн человек по всему миру, готовит крупное обновление основных функций. Это коснется версии приложения для смартфонов под управлением ОС Android. Главным нововведением станет возможность отключить имя отправителя при отправке сообщений. Обновлены будут и другие инструменты приложения.

В Telegram начнут отображаться популярные наборы стикеров. Кроме того, разработчики намерены добавить возможность записи видеопотоков в голосовых чатах. Сообщения в кружочках получат разные цветовые маркировки, которые пользователь сможет выбирать по своему усмотрению, а переключаться между несколькими каналами можно будет с помощью свайпов.

Telegram представляет кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющую отправлять текстовые, голосовые и видеосообщения, а также стикеры, фотографии и файлы различных форматов. Помимо этого доступна возможность совершать видео- и аудиозвонки, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы. Приложение работает с такими операционными системами, как Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS и GNU/Linux[3].

Фото: cnews.ru