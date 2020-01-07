Telegram откажется от контроля над блокчейн-платформой TON

Telegram в своем блоге прокомментировал работу над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) и криптовалютой Gram. Компания не будет контролировать TON после запуска и совершаемые на платформе операции, а также не получит никаких других прав на управление ею.

Криптовалютный кошелек TON Wallet поначалу будет запущен как самостоятельное приложение, не интегрированное в мессенджер Telegram. В будущем компания допускает интеграцию в той мере, в которой позволит закон. Telegram также не планирует развивать TON, рассчитывая, что этим займутся сторонние разработчики, использующие платформу.

Покупатели Gram не должны ожидать прибыли – Telegram не давал таких обещаний, говорится в сообщении. Покупка криптовалюты, напротив, является риском и «может сделать вас беднее» из-за волатильности или ужесточения регулирования в отношении криптовалютных бирж. Gram не инвестиционной продукт, эта криптовалюта должна стать средством обмена между пользователями в экосистеме TON, подчеркивает Telegram.

Впервые о TON стало известно в январе 2018 г. из белой книги проекта, которая оказалась в открытом доступе. В СМИ «было много слухов» вокруг проекта, но Telegram не комментировал их, поскольку хотел сначала завершить его, говорится в сообщении. Теперь же нужно «прояснить некоторые моменты» относительно проекта в связи с «недавними событиями».

Telegram по-прежнему планирует запуск блокчейн-платформы и выпуск криптовалюты, указывается в сообщении. Ранее сообщалось, что из-за иска SEC выпуск Gram был перенесен на весну. При этом предпродажа Gram, которую предлагают некоторые сайты, исключена: криптовалюта будет запущена только после релиза TON, которая сейчас в стадии бета-тестирования, подчеркивает компания.

Осенью 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась запрета на выпуск Gram, запланированный на конец октября того же года. SEC считает Gram «ценной бумагой», а не криптовалютой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах. 7–8 января основатель Telegram Павел Дуров даст показания в Дубае в качестве свидетеля по этому иску.