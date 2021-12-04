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В прошлую субботу, в 11:01

Тель-Авив назван самым дорогим городом в мире

Тель-Авив назван самым дорогим городом в мире

По оценке авторитетного английского издания The Economist, рейтинг наиболее дорогих городов на планете возглавили Тель-Авив, Париж, Сингапур, Цюрих и Гонконг.

Причиной перестановки в списке самых дорогих столиц стала значительная инфляции, стремительно увеличивающая стоимость основных товаров и услуг, и возникшая в период глобальной пандемии. Аналитики журнала The Economist отмечают, что в прошлом году Тель-Авив в этом рейтинге занимал лишь пятое место.

Неожиданный скачок в дороговизне жизни сразу на 13 пунктов совершила и столица Украины — Киев со 101-го места за один год переместился сразу на 88-ю строчку рейтинга, обогнав Москву (96 место). Французская столица Париж разделила с Сингапуром второе место, а Цюрих и Гонконг вошли в пятерку лидеров. На шестом месте оказался Нью-Йорк, на седьмом – Женева.

Замыкают первую десятку Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. Отметим, что в этом году рейтинг издания дополнился 40 новыми городами. Столица Шотландии, Эдинбург, была признана наиболее дорогим местом жительства из новых городов. Два других новых города – Штутгарт и Сан-Диего – также вошли в топ-50.

В свою очередь, больше всего в течение года подешевели товары и услуги в Риме: с 16 места он перешел на 48-е из-за резкого снижения стоимости на продукты питания и одежду. Также более бюджетной стала жизнь в Бангкоке и Лиме.

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