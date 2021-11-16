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Вчера, в 6:52

Таможенная служба России с начала года выявила 55 тыс. тонн товаров, ввозимых из Казахстана с нарушениями

Таможенная служба России с начала года выявила 55 тыс. тонн товаров, ввозимых из Казахстана с нарушениями

Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России выявили с начала 2021 года более 55 тыс. тонн товаров, ввозимых в РФ из Казахстана с нарушением законодательства России и ЕАЭС.

Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России выявили с начала 2021 года более 55 тыс. тонн товаров, ввозимых в РФ из Казахстана с нарушением российского законодательства и таможенного права ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

"В 2021 году мобильными группами ФТС России вблизи российско-казахстанского участка государственной границы выявлено более 3 тыс. транспортных средств, перевозивших свыше 55 тыс. тонн товаров с нарушениями таможенного права ЕАЭС и законодательства РФ. Ориентировочная стоимость выявленных товаров, том числе контрафактной продукции, превышает 2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В таможенной службе указали, что российско-казахстанский участок государственной границы является одним из основных направлений ввоза в РФ запрещенных товаров. Ввоз товаров контролируют сотрудники мобильных групп таможенных органов по контролю за оборотом товаров. На сегодняшний день площади складов временного хранения, на которых хранятся задержанные товары, заполнены на 90%.

Чаще всего предметами правонарушения становятся алкогольная и табачная продукция, одежда, обувь, игрушки, парфюмерия, косметика, автозапчасти, указали в ФТС.

Фото: bits.media

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КазахстанРоссия
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