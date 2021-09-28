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Во вторник, в 10:17

Талибы временно восстановят в Афганистане конституцию времен последнего короля

Талибы временно восстановят в Афганистане конституцию времен последнего короля

Сформированное радикальным движением "Талибан" временное правительство Афганистана восстановит на переходный период действие конституции времен последнего короля Мухаммеда Захир-шаха.

Сформированное радикальным движением "Талибан" временное правительство Афганистана восстановит на переходный период действие конституции времен последнего короля Мухаммеда Захир-шаха, сообщил во вторник телеканал TOLO news.

Представитель правительства уточнил, что власти будут соблюдать эту Конституцию за исключением тех ее положений, которые противоречат законам шариата.

В Афганистане за период с получения независимости, то есть с 1919 года, сменились семь конституций. До прихода к власти талибов в августе этого года в Афганистане действовала конституция, принятая в 2004 году.

Действовавшая при короле Мухаммеде Захир-шахе конституция была принята в 1964 году в рамках экономических и политических реформ и действовала до 1976 года.

По оценкам экспертов, текст конституции 1964 года по сравнению с предыдущими вариантами основного закона был наиболее демократически ориентированным. В стране впервые было разрешено создание политических партий.

При предыдущем правлении с 1996 по 2001 годы талибы не предложили даже проекта конституции. После их отстранения от власти в 2001 году в результате военной операции международной коалиции, были сформированы переходная, а затем и временная администрации под руководством Хамида Карзая. С этого момента и до принятия новой конституции в 2004 году Афганистан жил по нормам конституции 1964 года за исключением положений о монархе.

Фото: vlast.kz

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