  1. Главная
  2. Новости
06.09.2021

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане

Представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил в понедельник, что война в Афганистане закончена.

Представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил в понедельник, что война в Афганистане закончена и что движение рассчитывает добиться стабильности в стране, сообщает Tolo News.

"Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид в ходе пресс-конференции в Кабуле заявил, что война закончена и что они рассчитывают иметь стабильность в Афганистане, а любой, кто возьмет оружие в руки, является врагом народа и страны", - сообщает канал в своем твиттере.

Кроме того, телеканал Sky News со ссылкой на Муджахида передал, что ни один мирный гражданин не погиб при взятии Панджшера и что силы сопротивления этой провинции отказались от переговоров.

Муджахид добавил, что с понедельника в провинции возобновят подачу электричества и включат телефонную связь.

Ранее в понедельник Муджахид заявил, что провинция Панджшер полностью находится под их контролем. В антиталибовском Фронте сопротивления опровергли эту информацию и заявили, что контролируют стратегические позиции провинции.

Фото: rbc.ru

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости