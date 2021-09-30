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30.09.2021

Талибаны создали в Афганистане комиссию по контролю за ценами на товары

Талибаны создали в Афганистане комиссию по контролю за ценами на товары

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" создало в стране специальную комиссию по контролю за регулированием цен.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" создало в стране специальную комиссию по контролю за регулированием цен. Об этом заявил в среду назначенный талибами заместитель председателя временного афганского правительства мулла Абдул Салам Ханафи.

"Чтобы постепенно выходить из нынешнего кризиса, нами создана специальная комиссия по контролю за регулированием цен, прежде всего на продукты питания и медикаменты, то есть на товары первой необходимости", - приводятся его слова в Facebook на странице Центрального банка Афганистана по итогам специального заседания в Кабуле.

Замглавы временного афганского кабмина также информировал о том, что национальным производителям выданы разрешения на осуществление различных финансовых операций с банками по всему миру, главным образом для закупок импортного сырья.

Помимо этого, Ханафи заверил, что в ближайшее время всем сотрудникам государственных учреждений будут полностью выплачены все задолженности по зарплате. "В пяти министерствах почти все сотрудники или большинство из них уже получили необходимые выплаты. В скором времени мы рассчитаемся по долгам с каждым работником", - указал он.

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