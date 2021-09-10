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10.09.2021

Талгат Жакан освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета

Талгат Жакан освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета

Талгат Жакан освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета решением депутатов Сената.

Талгат Жакан освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета решением депутатов Сената, пишет ehonews.kz.

Он работал в этой должности с 2016 года. 31 августа подал заявление на имя председателя Сената Маулена Ашимбаева об освобождении от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Комитет по финансам и бюджету, руководствуясь пунктом 81-1 регламента Сената, рекомендует прекратить полномочия и освободить от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Жакана Талгата Амангельдыулы, — сказала председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина на пленарном заседании Сената.

Она отметила, что за время работы в Счетном комитете Талгат Жакан зарекомендовал себя как ответственный и квалифицированный руководитель. Под его руководством проводился аудит эффективности национальных холдингов и компаний и Национального фонда.

Фото: zakon.kz

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