  1. Главная
  2. Новости
07.09.2021

Takeda в 2022 году произведет около 150 млн доз вакцины от коронавируса Novavax

Takeda в 2022 году произведет около 150 млн доз вакцины от коронавируса Novavax

Takeda Pharmaceutical с 2022 года займется производством и распространением на территории Японии вакцины от коронавируса американской биотехнологической компании Novavax.

Японская фармацевтической компания Takeda Pharmaceutical с 2022 года займется производством и распространением на территории Японии вакцины от коронавируса американской биотехнологической компании Novavax. Об этом сообщило во вторник Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Согласно заключенному контракту, Takeda получит от Novavax технологии производства препарата. Поставки вакцины на рынок начнутся в следующем году. Первоначальный план включает в себя производство порядка 150 млн доз вакцины.

Также отмечается, что Takeda и Novavax в настоящее время занимаются разработкой вакцины от коронавируса для использования ее при бустерной вакцинации.

В Японии применяются вакцины от COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 75 млн человек (59,3 % населения), а две дозы - 60,6 млн (47,9%).

Фото: mosmedpreparaty.ru

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости