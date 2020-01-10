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Министерство сельского хозяйства РК
Министерство сельского хозяйства РК
Сегодня, в 7:50

Свыше миллиарда долларов США вложили инвесторы в АПК Казахстана в 2019 году

Свыше 429 млрд тенге вложили инвесторы в сельское хозяйство Казахстана в прошлом году.

С января по ноябрь 2019 года в сельское хозяйство в качестве инвестиций в основной капитал привлечено 429 млрд 49 млн 481 тысяч тенге. По сравнению с данными за 11 месяцев 2018 года, прирост составил 37,3%.

Стоит отметить, что почти все эти деньги – более 77% – являются собственными средствами инвесторов и бизнесменов. А именно – 328 млрд 222 млн тенге или более 868 млн долларов США.

Еще около 100 млрд тенге – это заемные средства банков и кредиторов.

Больше всего средств в 2019 году инвесторы вложили в сельскохозяйственную отрасль Северо-Казахстанской области – 93 млрд 495,8 млн тенге (21,8% от всей суммы инвестиций по республике).

За СКО с вдвое меньшими суммами следуют Акмолинский, Костанайский, Павлодарский и Туркестанский регионы (44,2-49,7 млрд тенге).

Примечательно, что Павлодарская область в 2019 году привлекла втрое больше инвестиций в агросектор, чем в 2018 году.

В целом, 2019 год был довольно успешным в плане привлечения инвестиций в сельское хозяйство, а также «закладки первых кирпичей» в долгосрочные взаимоотношения с иностранными партнерами.

Так, в прошлом году в ходе официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в ФРГ Минсельхоз Казахстана подписал совместное заявление о намерениях с Министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии.

В рамках рабочего визита Премьер-Министра РК Аскара Мамина в США было подписано знаковое соглашение об инвестировании лидерами американского агробизнеса - Tyson Foods и Valmont Industries - в открытие предприятий по переработке мяса и производству оросительных систем в Казахстане.  

Также глава МСХ Казахстана Сапархан Омаров подписал ряд соглашений, меморандумов и договоренностей по вопросам развития и сотрудничества в области АПК с руководителями соответствующих министерств и структур Аргентины, Грузии, Германии, Ирана, Китая, Эстонии, проведены переговоры с членами правительств Афганистана, Бангладеш, Египта, Индонезии, Турции, Саудовской Аравии, руководителями крупных инвестиционных компаний – SALIC и United Green.

Кроме того, с министром сельского хозяйства Узбекистана была подписана Дорожная карта по активизации сотрудничества, с французскими компаниями Lactalis и Danone достигнута договоренность о стратегическом партнерстве и создании «Школы для фермеров» Казахстана.

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