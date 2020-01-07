Свыше 17 млрд тенге выплатят многодетным семьям в январе 2020 года

На выплату государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в январе 2020 года предусмотрено 17,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Для равномерного распределения финансирования пенсий и пособий в банках второго уровня перечисление денежных средств будет осуществляться поэтапно.

5 января 2020 года Министерство труда и социальной защиты населения РК перечислило в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 12,5 млрд тенге. В период с 5 по 8 января НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», согласно графика, перечислит деньги на счета получателей.

Оставшиеся 5,2 млрд будут направлены в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в ближайшие дни.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане введено новое государственное пособие для семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное госпособие будет выплачиваться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.

Всего в 2020 году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 177,6 млрд тенге. Данное пособие будут получать 346,8 тыс. семей.