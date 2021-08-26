Сумма пенсионных накоплений вкладчиков ЕНПФ составила 12,8 триллионов тенге

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 августа 2021 года составила 12,8 триллионов тенге. Данная сумма включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход, сообщает пресс-служба Фонда.

За 7 месяцев 2021года на счета вкладчиков был зачислен чистый инвестиционный доход в размере 798,3 млрд тенге, тем самым перекрыв объем поступающих взносов по всем видам договоров. Для сравнения за этот же период прошлого года он составлял 752, 9 млрд.

При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ под управлением Национального банка Республики Казахстан с начала года составила 6,48% при инфляции 5,3% за тот же период. За последние 12 месяцев доходность пенсионных активов под управлением НБРК составляет 10,56% при инфляции 8,4%.

Напомним, что поступающие на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) пенсионные взносы, учет которых ведет ЕНПФ, инвестируются доверительным управляющим пенсионными активами – Национальным Банком Республики Казахстан - в различные финансовые инструменты.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и переоценивается еженедельно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.

В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил свыше 5,5 трлн тенге. На 1 августа 2021 года доля чистого инвестиционного дохода в общем объёме пенсионных накоплений составляет 36,1%.

Если же брать период со дня основания самой накопительной пенсионной системы Казахстана в 1998 году, то чистый инвестиционный доход составил 6,3 трлн тенге.

Инвестиционная доходность на 1 августа 2021 года с нарастающим итогом составила 648,44%. При этом инфляция составила 528,27%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 августа 2021 года составила 120,17 %.

Помимо Национального банка вкладчики ЕНПФ могут перевести часть своих накоплений в компании, управляющие инвестиционным портфелем (УИП). На данный момент ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» - «Реестр управляющих инвестиционным портфелем».

Напомним, после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

Отметим, что пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», показали доходность с начала деятельности (15 марта 2021 года) на уровне 4,13%. Доходность пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» за этот же период 2,96%; АО «BCC Invest» 2,77%. АО «Сентрас Секьюритиз» управляет пенсионными активами с 1 апреля 2021 года, за это время инвестиционная доходность составила 3,99%.

Стоит подчеркнуть, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее 1 (одного) года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) – не являются показательными, т.к. зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ Национальным Банком РК и управляющими инвестиционным портфелем, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

Фото: kapital.kz