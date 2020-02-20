Суд продлил запрет на продажу цифровой валюты Telegram

Суд Южного округа штата Нью-Йорк оставил в силе запрет на продажу цифровых токенов Gram для компании Telegram Group Inc. Срок действия запрета суд объявит позже, передает ТАСС из зала суда, который вынес решение в среду, 19 февраля.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram, уточнил, что дальнейший срок действия ограничительной меры он определит позже. Telegram Group Inc. обязалась не продавать и не распространять каким-либо образом Gram до завершения слушаний 19 февраля, в октябре прошлого года, тогда договоренности обеих сторон по делу утвердил суд. На запрете на все время слушаний настаивают представители SEC.

Адвокат Александр Драйливски, представляющий интересы Telegram, отметил, что компания готова согласиться с ограничительной мерой. Он добавил, что компания должна до 30 апреля выполнить свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram. Представитель SEC в суде настаивал, что Gram следует считать ценной бумагой, адвокат – что Gram является криптовалютой.

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В октябре SEC подала иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Он не был, считают в SEC, зарегистрирован как выпуск ценных бумаг. Основатель Telegram Павел Дуров предложил вернуть инвесторам деньги, однако те согласились подождать. В итоге запуск блокчейн-платформы был перенесен на весну 2020 г.