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В прошлый четверг, в 2:34

Суд ЕС оставил в силе решение Европейской комиссии о выплате компанией Google штрафа $2,8 млрд

Суд ЕС оставил в силе решение Европейской комиссии о выплате компанией Google штрафа $2,8 млрд

Суд ЕС постановил в среду, что решение Европейской комиссии, оштрафовавшей Google за нарушение антикоррупционного законодательства на $2,8 млрд, является верным

Суд ЕС постановил в среду, что решение Европейской комиссии, оштрафовавшей Google за нарушение антикоррупционного законодательства на $2,8 млрд, является верным и должно остаться в силе, что представляет собой знаменательный момент для политики ЕС, который может повлиять на бизнес-модели и других Big Tech, пишет CNBC.

Напомним, что Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, заявила в 2017 году, что Google отдает предпочтение своему собственному сервису сравнения покупок на страницах с общими результатами путем более выгодного для себя отображения и позиционирования, в то время как результаты конкурирующих сервисов сравнения оттеснены на этих страницах далеко назад с помощью алгоритмов ранжирования, и таким Google отошел от самой сути конкуренции. Европейская комиссия оштрафовала компанию на 2,42 млрд евро ($2,8 млрд) за нарушение антимонопольных правил, после Google сразу обжаловал иск в суде второй высшей инстанции ЕС.

Таким образом, постановление суда ЕС первой инстанции остается в силе, как и денежный штраф, наложенный на Google, который должен быть выплачен. Представитель Европейской комиссии выразил свое удовлетворение, заявив по электронной почте: «Сегодняшнее судебное решение ясно дает понять, что поведение Google было незаконным, и обеспечивает необходимую юридическую ясность для рынка».

Но приговор, вынесенный в среду, все еще может быть обжалован и передан в суд высшей инстанции ЕС.

Как заявил сам Google, решение суда было связано «с очень выборочным набором фактов, и, хотя мы внимательно его рассмотрим, мы уже внесли изменения в 2017 году, чтобы выполнить решение Европейской комиссии».

Но нынешнее решение суда ЕС — далеко не первое, а возможно, и не последнее, в отношении этого технологического гиганта по антимонопольному иску, возбужденному Европейской комиссией. Буквально год назад — в июле 2020 года — было вынесено постановление суда о том, что Европейской комиссии (и, в частности, команде еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер) не удалось доказать, что ирландское правительство предоставило Apple налоговое преимущество, так как это произошло после того, как комиссар потребовала от Ирландии вернуть 13 млрд евро производителю iPhone в 2016 году. В решении суда было указано, что они плохо доказали свою правоту. Впрочем, еврокомиссар поспешила сразу же обжаловать это решение, направив его в высшую судебную инстанцию ЕС, но Европейский суд пока не принял решения по делу.

Таким образом, мы видим одну из основных проблем европейской политики в области конкуренции: в антимонопольных делах основную тяжесть доказательств должна нести на себе Европейская комиссия, а не ответчик.

В настоящее время ЕС обсуждает, как ужесточить свои правила для обеспечения более справедливой конкуренции между 27 странами-членами.

Томас Винье, антимонопольный партнер юридической фирмы Clifford Chance, заявил, что решение Общего суда «поднимет ветер в паруса DMA [Закона о цифровых рынках]».

DMA — один из крупных законодательных актов, над которыми работает ЕС, и который после утверждения будет направлен на борьбу с любым поведением, закрывающим европейский рынок, что может привести к изменениям в некоторых частях бизнес-моделей технологических гигантов.

Фото: cnet.com

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