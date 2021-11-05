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Вчера, в 2:09

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

Министры ОПЕК+ решили сохранить план по росту нефтедобычи в декабре, говорится в итоговом релизе по итогам заседания министров.

Министры ОПЕК+ решили сохранить план по росту нефтедобычи в декабре, говорится в итоговом релизе по итогам заседания министров.

С учетом текущих фундаментальных показателей нефтяного рынка и консенсуса в отношении его перспектив было принято решение подтвердить ранее принятое решение об увеличении нефтедобычи в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.

Страны подчеркнули критическую важность соблюдения полного соответствия обязательствам и механизма компенсации, используя преимущества продления периода компенсации до конца декабря 2021 года.

Следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 2 декабря.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что нефтерынок восстанавливается, но все еще под давлением, запасы растут. Он отметил, что, хоть ОПЕК+ и наращивает добычу, в зимние месяцы будет сезонное снижение.

По его словам, на рынке уже наблюдается увеличение коммерческих запасов нефти в некоторых странах. В то же время, сказал Новак, спрос на нефть ключевых потребителей все еще находится под давлением штамма коронавируса "дельта".

Вице-премьер подчеркнул, что, если рынок будет восстанавливаться, у стран ОПЕК+ есть возможность оперативно реагировать.

Фото: fortune.com

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