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Сегодня, в 4:06

Стоимость нефти Brent повысилась до $39 за баррель

Цена средиземноморской нефти марки Brent выросла на 10,8%, в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE майские фьючерсы набирали максимум $39,29. По данным на 9:00 времени Алматы Brent торгуется по $38,5. Апрельские фьючерсы нефти сорта WTI выросли на 11,8%, до $35,2 за баррель. Максимум зафиксирован на уровне $35,9.

Фондовые биржи Китая на открытии торгов показывают слабый рост. Биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,25% до 25 456,92, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,32% до 3 006,44.

Напомним, 8 марта произошло снижение цены Brent за сутки на 30%, до $34 за баррель, на международных финансовых площадках это вызвало обвал котировок тенге. На следующий день, обвал в Нью-Йорке и Лондоне обернулся отскоком, Brent и WTI вернули себе около 10% цены (во вторник, 10 марта, вечером Brent стоил чуть более $37 за баррель).

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