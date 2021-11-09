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Вчера, в 2:43

Стоимость биткойна достигла $67 тыс.

Стоимость биткойна достигла $67 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 7,16% и достиг $67,570 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 02:33 мск.

Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 7,16% и достиг $67,570 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 02:33 мск.

В 02:40 мск биткойн достиг отметки в $67,650 тыс. Таким образом, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

Фото: 1prime.ru

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