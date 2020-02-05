Стоимость акций «Яндекса» обновили исторический максимум

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 5 февраля превысила 3000 руб.(18 048 тенге) за бумагу, обновив исторический максимум. Котировки компании на 11:43 мск выросли на 1,22% до 3026 руб. за бумагу. Предыдущий рекорд был установлен 16 января 2020 г. Тогда акции «Яндекса» подорожали на 5,5% до 2838 руб. за бумагу.

К тому времени котировки «Яндекса» на бирже Nasdaq выросли на 2,83% до $47,30 за бумагу. Последний раз стоимость акций компании обновила исторический максимум на Nasdaq 22 января. В тот день стоимость акции компании достигла $45,62 за бумагу. Предыдущий исторический максимум на Nasdaq был 17 января – акции подорожали до $45,46 за бумагу.

Ранее компания сообщила, что семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа может продать 2 029 580 акций класса А, что составляет 4,4% акций. Акции могут быть выставлены на продажу до конца 2020 г.

Сейчас Волож и его семейный фонд владеют 9,9% капитала «Яндекса» и контролируют 48,6% голосов. Согласно документам «Яндекса», если Волож продаст около 2 млн акций класса А, то его доля незначительно снизится – до 9,3% капитала и 47,2% голосов.