Стартап Oqylyq.kz продолжает вносить вклад в цифровизацию образования в регионах Казахстана

Организатором данного мероприятия выступила Специализированная школа-интернат «Дарын» Управления образования Карагандинской области. В связи с продолжающемеся карантинными мерами Олимпиада проводилась в онлайн-формате на системе Oqylyq.kz. Oqylyq.kz – это система дистанционного обучения и проведения онлайн-экзаменов/тестов с применением технологии автоматизированного прокторинга. Система самостоятельно верифицирует личность учащегося, следит за его поведением, направлением взгляда, анализирует звуки в комнате, фиксирует и записывает нарушения на видео. Прокторы также могут наблюдать за учащимися в режиме реального времени.

В олимпиаде приняли участие 160 школьников, которые выявляли лучшего в четырех предметах: химии, математики, биологии и физики. Стоит отметить, что во избежание коррупционных рисков организаторы получили экзаменационные вопросы всего за два часа до начала олимпиады. На выполнение заданий участником было предоставлено 120 минут. Ученики записывали свои ответы на специально-выданных листах, которые потом сканировали с помощью мобильных устройств и загружали в систему. Помимо видеозаписи с веб-камеры и рабочего стола компьютеров, для усиления наблюдения за участниками велась запись с дополнительной камеры. Тестируемые подключали камеру с своих мобильных телефонов и устанавливали ее так, чтобы были видны руки и рабочее место. В случае возникновения спорных моментов, данные записи предоставлялись участникам и их родителям в качестве доказательства нарушения.

После завершения олимпиады организаторы отметили, что несмотря на пилотное проведение, мероприятие прошло без каких-либо серьезных технических проблем и заявили о возможном дальнейшем сотрудничестве с Oqylyq.kz.

Редакции Finance.kz удалось связаться с руководилем стартапа Заукарнаевым Эдуардом Алмазовичем и задать несколько вопросов.

- Эдуард Алмазович, добрый день. Расскажите немного о проекте и как вы решили работать в сфере EdTech.

Идея о создании платформы, на которой будет организован весь учебный процесс в онлайн формате зародилась еще в 2018 году, но основной импульс в развитии мы получили в 2020 года в связи с актуализацией дистанционного обучения и проверки знаний.

- Расскажите какие учебные организации еще используют вашу систему.

В данный момент нашу систему используют более 20 крупнейших образовательных организаций страны среди которых вузы, образовательные центры и средние образовательные учреждения. Крупнейшими заказчиками являются КазНУ им. Аль-Фараби, Республиканский научно-практический центр «Дарын» при МОН РК, ЮКГУ им. Ауэзова, КазНПУ им. Абая, КГУТИ им. Ш. Есенова, КазГЖПУ(ЖенПУ), «Центр Дарын г. Шымкент», КГУ «Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи Алматы Дарыны» Управления образования г. Алматы, «Центр Дарын Туркестанской области»

- Значит с центром Дарын вы сотрудничате не впервые. С какими проблемами вы сталкиваетесь при проведении подобного рода мероприятий?

Да, мы уже имеем опыт работы в регионах. Мы проводили подобные предметные Олимпиады с участием до 12 тыс. школьников в Шымкенте, Алмате, Туркестанской области. Основной проблемой в регионах является отсутствие качественного интернет-соединения. Многие школьники испытывали проблемы с работой на нашей системе из-за слабой скорости интернета. Мы стараемся решить данный вопрос и максимально снизили требования к скорости интернета для стабильной работы системы. Сейчас система может функционировать при подключении в 52 кБ/c.

- Есть ли в Казахстане помимо вас компании, которые предлагают подобные сервисы?

Да, мы не единственные на этом рынке. Подобные сервисы предлагают как отечественные, так и российские компании.

- Что отличает вас от конкурентов?

Как говорится "не надо изобретать велосипед". Подобное решение уже существовало на рынке, мы лишь модернизировали и реализовали его на нашей платформе. Я могу сказать, что нашими преимуществами является отсутствие необходимости установки расширения для работы системы. Студенту достаточно иметь устройство и выход в интернет. Также наша система может выдерживать большие нагрузки в виде одновременного подключения пользователей.

- Откуда вы привлекаете инвестиции на разработку?

У нас нету инвесторов. Все разработки производились за счет собственных средств. Однако, в этом году мы решили подать заявки на гранты, которые предоставляются стартапам. Мы также являемся резидентом международного технопарка Astana Hub, что дает преимущество в виде налоговых льгот.

- Эдуард Алмазович, планируете ли вы предложить свое решение соседним странам?

Могу сказать, что мы не стоим на месте и постоянно работаем над улучшением функционала системы. В середине этого года, нами был выкуплен проект exam.ru. Мы планируем запустить наши сервисы на рынке России. Рынок онлайн-образования в России стремительно растет. По данным различных исследований, EdTech-компании за первый квартал 2021 года заработали более 11 млрд. рублей. Несмотря на ослабление карантинных мер и возвращение в привычный оффлайн, темпы роста на рынке онлайн-образования не замедляются.