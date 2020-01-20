Старейшая биткоин-биржа Швеции планирует провести IPO

Шведская криптовалютная биржа BTCX намерена провести первичное размещение акций (IPO) к концу третьего квартала текущего года. Информацию об этом CoinDesk подтвердил СЕО биржи Оскар Содерстром (Oskar Soderstrom).

По его словам, таким образом платформа намерена привлечь традиционных инвесторов на рынок «новых финансов»:

«Наша цель — распространить биткоин среди широких масс и преодолеть разрыв между новыми и традиционными финансами. Листинг компании «новых финансов» по традиционному пути кажется естественным шагом в достижении этой цели», — сказал Содерстром.

Он также подчеркнул, что проведение IPO биткоин-биржей должно повысить прозрачность отрасли в глазах регуляторов общественности.

Запущенная в 2012 году BTCX поддерживает торговлю биткоином и Ethereum. Биржа также предлагает средство «экспресс-обмена» цифровых и фиатных валют. В 2017 году совет директоров биржи возглавил бывший член парламента Швеции от Либеральной партии и давний поклонник криптовалют Матиас Сундин.

В свое время он стал первым шведским политиком, который начал принимать пожертвования исключительно в биткоинах, а с 2014 года, когда был избран в Риксдаг (парламент страны), он внес большой вклад в то, чтобы превратить банки страны в наиболее прогрессивные в мире с точки зрения сотрудничества с биткоин-стартапами.

Напомним, согласно сообщениям СМИ, проведение IPO посредством обратного поглощения планирует криптовалютная биржа Huobi.