Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Старейшая биткоин-биржа Швеции планирует провести IPO
Forklog.com
Forklog.com
Сегодня, в 14:34

Старейшая биткоин-биржа Швеции планирует провести IPO

Шведская криптовалютная биржа BTCX намерена провести первичное размещение акций (IPO) к концу третьего квартала текущего года. Информацию об этом CoinDesk подтвердил СЕО биржи Оскар Содерстром (Oskar Soderstrom).

По его словам, таким образом платформа намерена привлечь традиционных инвесторов на рынок «новых финансов»:

«Наша цель — распространить биткоин среди широких масс и преодолеть разрыв между новыми и традиционными финансами. Листинг компании «новых финансов» по традиционному пути кажется естественным шагом в достижении этой цели», — сказал Содерстром.

Он также подчеркнул, что проведение IPO биткоин-биржей должно повысить прозрачность отрасли в глазах регуляторов общественности.

Запущенная в 2012 году BTCX поддерживает торговлю биткоином и Ethereum. Биржа также предлагает средство «экспресс-обмена» цифровых и фиатных валют. В 2017 году совет директоров биржи возглавил бывший член парламента Швеции от Либеральной партии и давний поклонник криптовалют Матиас Сундин.

В свое время он стал первым шведским политиком, который начал принимать пожертвования исключительно в биткоинах, а с 2014 года, когда был избран в Риксдаг (парламент страны), он внес большой вклад в то, чтобы превратить банки страны в наиболее прогрессивные в мире с точки зрения сотрудничества с биткоин-стартапами.

Напомним, согласно сообщениям СМИ, проведение IPO посредством обратного поглощения планирует криптовалютная биржа Huobi.

Другие новости по темам:
БиткоинКриптовалютаIPO
Forklog.com
Forklog.com
Старейшая биткоин-биржа Швеции планирует провести IPO
Старейшая биткоин-биржа Швеции планирует провести IPO
Шведская криптовалютная биржа BTCX намерена провести первичное размещение акций (IPO) к концу третьего квартала текущего года.
Сегодня, в 14:34
За 2019 год биткоин-майнеры заработали $5 млрд
За 2019 год биткоин-майнеры заработали $5 млрд
Майнеры биткоина заработали в 2019 году около 5 млрд долларов.
Сегодня, в 14:31
Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций
Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций
Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций.
Сегодня, в 14:24
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения