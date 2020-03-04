Starbucks проведет годовое собрание акционеров виртуально из-за коронавируса

Американская сеть кофеен Starbucks решила из-за вспышки коронавируса в штате Вашингтон провести годовое собрание акционеров виртуально. Назначенное на 18 марта мероприятие должно было пройти в Сиэтле.

В нормативной документации Starbucks отмечается, что решение об отмене физической встречи принято «из-за растущего влияния вспышки коронавируса (COVID-19) на общественное здравоохранение и для поддержки здоровья и благополучия акционеров и партнеров». В штате Вашингтон, и в целом в США, от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умерли уже девять человек, сообщает CNBC. Всего в Америке зафиксировано более 100 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Из-за распространения коронавируса Starbucks в январе пришлось приостановить работу более половины своих кофеен в Китае. В конце февраля компания объявила о возобновлении работы большинства из них.

Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек, из них более 3000 человек умерли. За пределами страны вирусом заразились более 10 000 человек, из них более 160 скончались. Наибольшее распространение вирус получил в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи заболевания выявлены у граждан 77 стран, в том числе и у россиян.