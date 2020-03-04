Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Вчера, в 17:31

Starbucks проведет годовое собрание акционеров виртуально из-за коронавируса

Американская сеть кофеен Starbucks решила из-за вспышки коронавируса в штате Вашингтон провести годовое собрание акционеров виртуально. Назначенное на 18 марта мероприятие должно было пройти в Сиэтле.

В нормативной документации Starbucks отмечается, что решение об отмене физической встречи принято «из-за растущего влияния вспышки коронавируса (COVID-19) на общественное здравоохранение и для поддержки здоровья и благополучия акционеров и партнеров». В штате Вашингтон, и в целом в США, от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умерли уже девять человек, сообщает CNBC. Всего в Америке зафиксировано более 100 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Из-за распространения коронавируса Starbucks в январе пришлось приостановить работу более половины своих кофеен в Китае. В конце февраля компания объявила о возобновлении работы большинства из них.

Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек, из них более 3000 человек умерли. За пределами страны вирусом заразились более 10 000 человек, из них более 160 скончались. Наибольшее распространение вирус получил в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи заболевания выявлены у граждан 77 стран, в том числе и у россиян.

Другие новости по темам:
Мировые новости
Finance.kz
Finance.kz
Назначен замакима Акмолинской области
Назначен замакима Акмолинской области
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев по согласованию с Администрацией Президента РК назначил заместителем главы региона Малгаждара Таткеева.
Сегодня, в 5:19
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 000 человек
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 000 человек
В Китае за минувшие сутки умерли от коронавирусной инфекции 31 человек, общее число жертв COVID-19 составило 3012 человек.
Сегодня, в 4:46
Объем безналичных платежей в Казахстане вырос более чем вдвое в 2019 году
Объем безналичных платежей в Казахстане вырос более чем вдвое в 2019 году
По итогам 2019 года объем безналичных карточных транзакций казахстанских эмитентов составил 1,2 млрд транзакций на сумму 14,1 трлн тенге, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Сегодня, в 3:39
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения