Стали известны зарплаты участников UFC 245
Предлагаем вашему вниманию гонорары бойцов турнира UFC 245, который возглавил титульный поединок в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтоном.
Предлагаем вашему вниманию гонорары бойцов турнира UFC 245, который возглавил титульный поединок в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтоном.
- Пунахили Сориано: $23,500 (включая $10,000 за победу и $3,500 – гонорар Reebok) победил Оскара Пичоту: $24,000 (включая $4,000 – гонорар Reebok);
- Джессика Ай: $106,000 (включая $48,000 за победу и $10,000 – гонорар Reebok) победила Вивьен Арауджо: $48,500 (включая $3,500 – гонорар Reebok);
- Брэндон Морено: $67,000 (включая $31,000 за победу и $5,000 – гонорар Reebok) победил Кай-Кару Франса: $29,000 (включая $4,000 – гонорар Reebok);
- Чейз Хупер: $51,500 (включая $24,000 за победу и $3,500 – гонорар Reebok) победил Дэниэла Теймура: $22,000 (включая $4,000 – гонорар Reebok);
- Мэтт Браун: $180,000 (включая $80,000 за победу и $20,000 – гонорар Reebok) победил Бена Сондерса: $50,000 (включая $15,000 – гонорар Reebok);
- Омари Ахмедов: $120,000 (включая $55,000 за победу и $10,000 – гонорар Reebok) победил Йена Хейниша: $54,000 (включая $4,000 – гонорар Reebok);
- Ирэн Алдана: $135,000 (включая $40,000 за победу, $50,000 за лучшее выступление и $5,000 – гонорар Reebok) победила Кетлин Виейру: $37,000 (включая $4,000 – гонорар Reebok);
- Джефф Нил: $66,000 (включая $31,000 за победу и $4,000 – гонорар Reebok) победил Майка Перри: $100,000 (включая $10,000 – гонорар Reebok);
- Петр Ян: $187,000 (включая $66,000 за победу, $50,000 за лучшее выступление и $5,000 – гонорар Reebok) победил Юрайю Фэйбера: $270,000 (включая $20,000 – гонорар Reebok);
- Марлон Мораес: $225,000 (включая $110,000 за победу и $5,000 – гонорар Reebok) победил Жозе Алдо: $420,000 (включая $20,000 – гонорар Reebok);
- Аманда Нуньес: $490,000 (включая $100,000 за победу и $40,000 – гонорар Reebok) победила Жермейн де Рандами: $130,000 (включая $30,000 – гонорар Reebok);
- Алекс Волкановски: $280,000 (без бонуса за победу, включая $30,000 – гонорар Reebok) победил Макса Холлоуэя: $390,000 (включая $40,000 – гонорар Reebok);
- Камару Усман: $590,000 (без бонуса за победу, включая $50,000 за лучший бой и $40,000 – гонорар Reebok) победил Колби Ковингтона: $580,000 (включая $50,000 за лучший бой и $30,000 – гонорар Reebok).
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