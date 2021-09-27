Стали известны гонорары участников турнира UFC 266: Волкановски против Ортеги

В ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе, США, прошел турнир UFC 266, в главном событии которого встретились чемпион промоушена в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски и американец Брайан Ортега.

Данное противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Волкановски единогласным решением судей. Таким образом, он защитил титул UFC в полулегкой весовой категории. Представляем вашему вниманию гонорары всех бойцов, которые дрались в рамках UFC 266.

Ник Диас: 516 000 долларов (500 000 за бой, 16 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Алекс Волкановски: 492 000 долларов (400 000 за бой, 50 000 бонус за «Лучший бой турнира», 42 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Валентина Шевченко: 392 000 долларов (350 000 за бой, 42 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Брайан Ортега: 332 000 долларов (250 000 за бой, 50 000 бонус за «Лучший бой турнира», 32 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Робби Лоулер: 321 000 долларов (200 000 за бой, 100 000 за победу, 21 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Дэн Хукер: 226 000 долларов (110 000 за бой, 110 000 за победу, 16 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Кертис Блэйдс: 211 000 долларов (100 000 за бой, 100 000 за победу, 11 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Джессика Андрадэ: 156 000 долларов (70 000 за бой, 70 000 за победу, 16 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Лорен Мерфи: 132 000 долларов (100 000 за бой, 32 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Марлон Мораес: 126 000 долларов (120 000 за бой, 6000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Мераб Двалишвили: 120 000 долларов (32 000 за бой, 32 000 за победу, 50 000 бонус за «Лучшее выступление турнира», 6000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Крис Докас: 118 500 долларов (32 000 за бой, 32 000 за победу, 50 000 бонус за «Лучшее выступление турнира», 4500 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Жаирзиньо Розенстрайк: 96 000 долларов (90 000 за бой, 6000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Синтиа Калвилло: 66 000 долларов (60 000 за бой, 6000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Роксанн Модаффери: 63 000 долларов (52 000 за бой, 11 000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Джэлин Тернер: 50 000 долларов (22 000 за бой, 22 000 за победу, 6000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Насрат Хакпараст: 48 000 долларов (42 000 за бой, 6000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Шамиль Абдурахимов: 46 000 долларов (40 000 за бой, 6000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Тайла Сантос: 44 500 долларов (20 000 за бой, 20 000 за победу, 4500 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Мэттью Семелсбергер: 44 500 долларов (20 000 за бой, 20 000 за победу, 4500 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Джонатан Пирс: 28 000 долларов (12 000 за бой, 12 000 за победу, 4000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Омар Моралес: 26 500 долларов (22 000 за бой, 4500 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Ник Максимов: 24 000 долларов (10 000 за бой, 10 000 за победу, 4000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Урош Медич: 16 000 долларов (12 000 за бой, 4000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Коди Брандэйдж: 14 000 долларов (10 000 за бой, 4000 поощрительная выплата за неделю перед боем)

Мартин Сано: 14 000 долларов (10 000 за бой, 4000 поощрительная выплата за неделю перед боем).

Фото: mmalegend.ru