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Сегодня, в 12:00

Стали известны гонорары Конора МакГрегора и Дональда Серроне

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор МакГрегор (21-4) получит за бой с американцем Дональдом Серроне(36-13), который состоится 18 января на турнире UFC 246 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада, самый большой гонорар в карьере.

Как сообщает издание EssentiallySports, без учета процента c платных трансляций и спонсорства с Reebok, МакГрегор заработает около $5.000.000, гонорар Серроне немного скромнее - $2.000.000.

Ранее самая крупная зарплата ирландца составляла $3.000.000 - именно эту сумму он получил за свой крайний поединок с действующим чемпионом организации в легком весе (до 70 кг), россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28-0). Серроне в своем последнем бою против соотечественника Джастина Гэтжи (21-2) на UFC Fight Night 158 заработал $195.000.

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