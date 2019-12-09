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Finance.kz
Finance.kz
09.12.2019

Стали известны гонорары Хабиба и Фергюсона

В СМИ появилась информация, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за бой с Тони Фергюсоном получит 10 млн долларов, в то время как американец заработает всего 1,4 млн долларов.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона пытались организовать четыре раза, но встреча срывалась из-за травм обоих бойцов. 

Бой состоится 18 апреля 2020 года

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