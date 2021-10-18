США выделит Казахстану дополнительные $2,4 млн для борьбы с COVID-19

Сегодня, Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию, объявили о помощи Казахстану в связи с COVID-19 в размере 2,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Посольства и Консульства США в Казахстане.

Данная помощь будет способствовать принятию решений по распределению вакцины, основанных на фактических данных; укреплять местный потенциал по реагированию на дезинформацию о вакцинах; укреплять лабораторные системы для проведения секвенирования генов COVID-19; и повышать уровень готовности и поставки вакцин в Казахстане.

С момента начала пандемии, дополнительная помощь Казахстану в связи с COVID-19, составит сумму более 6,8 миллиона долларов. На сегодняшний день, USAID обучил более 5000 медицинских работников темам, связанных с COVID-19, включая профилактику инфекций и борьбу с ними, а также принципы биобезопасности, и охватил более 8,2 миллиона людей, путем мобилизации общественных групп для повышения осведомленности общественности и борьбы с дезинформацией.

Фото: avesta-news.kz