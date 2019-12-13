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Правительство Республики Казахстан
13.12.2019

США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang), а также 17 связанных с ними лиц, среди которых есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.

Все активы попавших под санкции лиц и организаций в юрисдикции США должны быть заморожены, гражданам США и американским компаниям запрещается проводить с ними сделки.

В ведомстве отметили также, что Evil Corp. ответственна за разработку и распространение вредоносной программы Dridex, использовавшейся для заражения компьютеров в трехстах банках и финансовых компаниях более чем в 40 странах, в результате чего было похищено более $100 млн.

Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp. одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.

Среди включенных в санкционный список фигурирует некто Максим Якубец, которого Минфин называет руководителем хакерской группировки, оказывающим «прямое содействие злонамеренным усилиям российских властей в сфере киберпреступности». В сообщении Минфина США указывается на сотрудничество Якубца с ФСБ.

Минфин сообщил, что Госдепартамент уже объявил награду в $5 млн за информацию, которая поможет задержать лидера Evil Corp.

Кроме того, под санкции попали другие лица, которых американский Минфин считает связанными с Evil Corp. По данным ведомства, некоторые из них выполняли в группировке руководящие функции, а другие помогали выводить похищенные средства.

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