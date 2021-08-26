США разрешили Huawei покупать чипы для автокомпонентов

Официальные лица США одобрили лицензионную заявку занесенной в черный список китайской телекоммуникационной компании Huawei на покупку микросхем на сотни миллионов долларов для ее растущего бизнеса по производству автокомпонентов, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Администрация экс-президента Дональда Трампа ввела ограничения для крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования на покупку в США микросхем и других компонентов, используемых в производстве сетевого оборудования и смартфонов. Администрация Джо Байдена ужесточила позицию в отношении Huawei, отказывая компании в разрешении на покупку чипов для использования в устройствах, оснащенных 5g, из-за опасений, связанных с возможностью шпионажа.

Но в последнее время, как говорят источники Reuters, США предоставили лицензии, разрешающие поставщикам продавать Huawei чипы для таких компонентов транспортных средств, как видеоэкраны и датчики. Одобрения приходят по мере того, как Huawei развивает бизнес, который менее подвержен торговым запретам США.

Тем не менее, по утверждению представителя Министерства торговли США, правительство продолжает последовательно применять политику лицензирования, «чтобы ограничить доступ Huawei к товарам, программному обеспечению или технологиям для деятельности, которая может нанести ущерб национальной безопасности и интересам внешней политики США».

Министерству торговли запрещено разглашать одобрения или отказы в выдаче лицензий, добавил он.

Представитель Huawei отказалась комментировать выдачу лицензии, но заявила, что компания позиционирует себя «как новый поставщик компонентов для интеллектуальных подключенных транспортных средств».

Ссылаясь на угрозы национальной безопасности и интересам внешней политики, США сделали все возможное, чтобы замедлить рост ключевого бизнеса Huawei, связанного с коммуникациями. В результате компания в первой половине 2021 года сообщила о самом большом падении выручки, поскольку ограничения США вынудили ее продать часть своего некогда доминирующего бизнеса по производству мобильных телефонов, а новый бизнес еще не был сформирован полностью.

В начале года компания заключила договора с тремя китайскими автопроизводителями, включая BAIC Group, о поставке операционной системы Huawei Inside для умных автомобилей.

Ричард Барнетт, директор по маркетингу глобального консалтингового агентства по электронике Supply Frame, сказал, что Huawei находится на «раннем этапе» попытки инвестировать в автомобильный рынок стоимостью $5 трлн, который имеет большой потенциал роста как внутри, так и за пределами Китая.

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