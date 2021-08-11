США призвали ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Белый дом призывает ОПЕК и ее союзников увеличить добычу нефти для того, чтобы противостоять растущим ценам на бензин, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.

"Мы обсуждаем с соответствующими членами ОПЕК+ важность конкурентных рынков в установлении цен. Конкурентные энергетические рынки обеспечат надежные и стабильные поставки энергоносителей, и ОПЕК+ должна делать больше для поддержки восстановления (мировой экономики — ред.)", — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан в заявлении, полученном CNBC. По данным телеканала, на текущей неделе представители администрации президента США Джо Байдена провели переговоры с представителями Саудовской Аравии, а также ОАЭ и других стран ОПЕК+.

Белый дом полагает, что июльское соглашение группы об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа и до конца 2022 года, недостаточно в "критический момент восстановления мировой экономики".

Цены на нефть после данного сообщения резко пошли вниз и теряют чуть больше 1%: баррель нефти Brent стоит 69,8 доллара, WTI — 67,4 доллара.

Администрация Байдена также призвала Федеральную торговую комиссию (FTC) "контролировать рынок бензина в США" и "бороться с любыми незаконными действиями, которые могут способствовать росту цен для потребителей на заправках", отмечается в статье.

Телеканал указывает, что в этом году цены на бензин выросли из-за возобновления спроса на нефтепродукты — средний показатель по США во вторник за галлон бензина составлял 3,186 доллара против 3,143 доллара месяцем ранее, а за последний год цены выросли чуть более чем на 1 доллар. В мае средний показатель по стране впервые с 2014 года превысил отметку в 3 доллара.