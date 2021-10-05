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05.10.2021

США привлекут 30 стран для борьбы с незаконным использованием криптовалют

США привлекут 30 стран для борьбы с незаконным использованием криптовалют

Соединенные Штаты проведут встречу с представителями 30 стран, посвященную совместной борьбе с киберпреступностью и незаконным использованием криптовалют

Соединенные Штаты проведут встречу с представителями 30 стран, посвященную совместной борьбе с киберпреступностью и незаконным использованием криптовалют. Об этом заявил президент США Джо Байден. 

О каких конкретно государствах идет речь, не уточняется.

Коалиция стран также займется развитием технологии 5G, защитой цепей поставок, управлением «рисками и возможностями» квантовых вычислений и искусственного интеллекта.

Напомним, на фоне нескольких кибератак на крупные американские компании в администрации Байдена назвали отслеживание криптовалютных транзакций одним из возможных вариантов борьбы с вымогательским ПО.

Как сообщали СМИ в сентябре, США готовит ряд мер, направленных на борьбу с криптовалютными платежами в адрес операторов вирусов-шифровальщиков.

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