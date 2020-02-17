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Вчера, в 8:06

США повысят до 15% пошлины на самолеты из ЕС

С 18 марта 2020 года пошлины на ввозимые в США самолеты из ЕС увеличатся с 10% до 15%. В европейском авиастроительном концерне Airbus уже заявили, что подобное повышение тарифов навредит американским авиакомпаниям, сообщает Коммерсант.

«Решение представителя США на торговых переговорах принято без учета множества обращений со стороны американских авиакомпаний, в которых подчеркивается, что они и пассажиры из США в конечном итоге вынуждены будут платить эти пошлины»,— цитирует Reuters сообщение Airbus.

О решении Вашингтона повысить пошлины стало известно несколько часов назад из распространенного заявления Торгового представительства США. В заявлении также сказано, что Вашингтон готов к урегулированию споров путем переговоров.

Напомним, в середине 2018 года ВТО признала субсидирование деятельности Airbus странами ЕС ущемляющим интересы ее американского конкурента Boeing. Организация заявила, что ЕС проигнорировал ее требования и не прекратил поддержку производства компанией. В октябре 2019 года ВТО разрешила США принять меры против ЕС в ответ на субсидирование Airbus и ввести пошлины на сумму около $7,5 млрд в год. С 18 октября США ввели 10% пошлины на самолеты этого концерна.

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