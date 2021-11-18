США попросили партнеров высвободить часть нефти из стратегических запасов

Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters. По данным его источников, США предлагают пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире и содействовать восстановлению экономики.

По сведениям агентства, в последние недели «Байден и его ключевые помощники обсуждали этот вопрос с основными союзниками, включая Японию и Южную Корею, с Индией, а также с Китаем». Источники уточнили, что итоговых договоренностей пока не достигнуто.

«Никаких решений не приняли», — приводится в материале комментарий представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Он констатировал, что американская сторона, как сообщалось ранее, «проводит консультации с другими потребителями энергоресурсов». По словам представителя СНБ, целью переговоров является «обеспечение того, чтобы мировые поставки энергоресурсов и их стоимость не затрудняли экономическое восстановление».

«Нечего сообщить, помимо того, что идут консультации, мы рассматриваем ряд возможностей на случай, если потребуются какие-то действия», — отметил указанный сотрудник.

Ранее октябрьский индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, причем основным фактором стали расходы на энергоносители. Цены на газ в стране выросли на 49,6% по сравнению с октябрем 2020 года. Согласно оценкам агентства Bloomberg, средние цены на бензин в США взлетели до самого высокого уровня за последние семь лет. По мнению социологов, высокая инфляция в США является одной из причин падения рейтинга популярности действующего президента.