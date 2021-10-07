США не намерены вслед за Китаем запрещать криптовалюты

Отвечая на соответствующий вопрос депутата-республиканца на слушаниях в Палате представителей во вторник Генслер сказал, что правительство сосредоточено на соблюдении в отрасли правил защиты инвесторов и потребителей, положений о борьбе с отмыванием денег и налогового законодательства.

«Наш подход действительно совсем другой», — сказал Генслер.

Он добавил, что любой запрет, вероятно, должен быть законодательно закреплен Конгрессом.

В прошлом месяце Китай выступил с решительным ультиматумом криптовалютной торговле, заявив, что все транзакции запрещены, и что он будет двигаться к искоренению майнинга токенов.

Замечания Генслера совпадают с высказываниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который заявил 30 сентября на слушаниях в Конгрессе, что у него «нет намерения» запрещать использование криптовалют.