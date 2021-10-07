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07.10.2021

США не намерены вслед за Китаем запрещать криптовалюты

США не намерены вслед за Китаем запрещать криптовалюты

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер заявил, что США не намерены следовать примеру Китая и запрещать цифровые токены, пишет Bloomberg.

Отвечая на соответствующий вопрос депутата-республиканца на слушаниях в Палате представителей во вторник Генслер сказал, что правительство сосредоточено на соблюдении в отрасли правил защиты инвесторов и потребителей, положений о борьбе с отмыванием денег и налогового законодательства.

«Наш подход действительно совсем другой», — сказал Генслер.

Он добавил, что любой запрет, вероятно, должен быть законодательно закреплен Конгрессом.

В прошлом месяце Китай выступил с решительным ультиматумом криптовалютной торговле, заявив, что все транзакции запрещены, и что он будет двигаться к искоренению майнинга токенов.

Замечания Генслера совпадают с высказываниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который заявил 30 сентября на слушаниях в Конгрессе, что у него «нет намерения» запрещать использование криптовалют.

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КриптовалютаСШАКитай
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