США направит $20 млн Шри-Ланке для устранения последствий экономического кризиса

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил, что США направят его стране дополнительно $20 млн в виде помощи для борьбы с последствиями экономического кризиса.

"Я благодарю президента США Джо Байдена за обещание выделить дополнительные $20 млн на оказание помощи Шри-Ланке для обеспечения продуктами питания более 800 тыс. детей и 27 тыс. беременных женщин и кормящих матерей в течение следующих 15 месяцев", - написал он в среду в своем Twitter.

С начала недели в Коломбо находится делегация США во главе с зампомощника министра финансов по делам Азии Робертом Капротом и зампомощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Келли Кейдерлинг. Они провели переговоры с Раджапаксой, а также премьер-министром островного государства Ранилом Викрамасингхе, который одновременно занимает пост министра финансов страны.

Ранее США уже объявляли о финансировании малого и среднего бизнеса Шри-Ланки в размере $120 млн, о предоставлении $27 млн ланкийской молочной промышленности и о гуманитарной помощи в объеме $5,75 млн беднейшим слоям населения. Еще $6 млн в виде грантов Вашингтон выделил на помощь в проведении финансовой реформы в стране.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением числа иностранных туристов из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов в стране. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах питания. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $51 млрд.

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