США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Вашингтон и Пекин объявляют перемирие. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров, которые страны ведут уже на протяжении почти двух лет, сообщает Investing.com

Один из главных пунктов сделки касается защиты интеллектуальной собственности США. Вашингтон не раз обвинял Пекин в незаконном присвоении американских технологий.

"Китай взял на себя существенные обязательства в отношении защиты американских идей, коммерческой тайны, патентов и торговых марок. Немногие догадывались, что речь пойдет и об этом. Мы многое обсудили. Это лишь первая фаза. Никто и подумать не мог, что нам пойдут навстречу по стольким вопросам", - отметил Трамп.

Также Китай пообещал в течение двух лет увеличить импорт американских товаров, в том числе сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также энергоносителей, на 200 млрд долларов.

В свою очередь, Вашингтон отказался от введения новых пошлин и снизил некоторые из действующих. Они остаются в силе до тех пор, пока не будет подписан следующий пакет документов. Вторая фаза переговоров уже стартовала.