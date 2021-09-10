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10.09.2021

Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП

Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП

Средний уровень государственного долга в зоне евро достиг 100% ВВП сообщества, но Еврокомиссия продолжает считать этот госдолг устойчивым.

Средний уровень государственного долга в зоне евро достиг 100% ВВП сообщества, но Еврокомиссия продолжает считать этот госдолг устойчивым. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая на пресс-конференции по итогам неформального заседания Еврогруппы. Таким образом, он признал, что средний показатель госдолга в Еврозоне сегодня более чем в 1,5 раза превышает отметку в 60% ВВП, которая прописана в качестве предельно допустимого уровня государственного долга для стран зоны евро в базовом документе сообщества - Пакте стабильности и роста.

"Уровень госдолга в зоне евро составляет 100% [ВВП], мы считаем такой размер устойчивым, однако мы также намерены работать над его поэтапным снижением", - заявил он.

В свою очередь, председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард отметила на той же пресс-конференции, что при оценке устойчивости госдолга (экономической способности должника его обслуживать и выплачивать) необходимо "учитывать, на какие нужды направляются заимствованные средства и как осуществляется обслуживание долга".

Председатель Еврогруппы Паскаль Донохью со своей стороны отметил, что финансовая и экономическая ситуация в зоне евро после полутора лет пандемии коронавируса развивается "лучше, чем ожидалось еще полгода назад, однако европейская экономика потребует значительной поддержки для продолжения восстановления". Фактически это означает, что страны еврозоны продолжат наращивать объемы своего государственного долга.

Фото: rbc.ru

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