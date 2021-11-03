Спрос со стороны Казахстана резко поднял цены на пшеницу в Сибири

Рост цен на продовольственную пшеницу в Сибири на минувшей неделе был самым высоким в России, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Генеральный директор компании Владимир Петриченко связывает это с высоким спросом со стороны Казахстана и других стран Средней Азии.

Так, пшеница 3-го класса в Сибири за неделю подорожала на 335 рублей, до 17 000 рублей за тонну, пшеница 4-го класса – на 315 рублей, до 16 117 рублей за тонну.

"Такой рост связан с высоким спросом на пшеницу со стороны Казахстана и других стран постсоветской Средней Азии", - заявил "Интерфаксу" Петриченко, напомнив, что поставки зерна в Казахстан и другие страны ЕАЭС не облагаются экспортными пошлинами.

По его словам, сбор пшеницы в этих странах в текущем году из-за засухи будет на 9-10-летнем минимуме.

Как считает Петриченко, в ближайшее время рост цен на пшеницу в Сибири продолжится, они могут достичь показателей европейской части страны и даже превысить их.

По данным компании, средняя цена пшеницы 3-го класса в европейской части РФ за неделю к 29 октября повысилась на 65 рублей, до 17 330 рублей за тонну (EXW, с НДС 10%), пшеницы 4-го класса - на 115 рублей, до 16 855 рублей за тонну.

Как сообщил Петриченко, самые высокие цены на продовольственную пшеницу в настоящее время на Урале. Пшеница 3-го класса за неделю там подорожала с 18 275 до 18 338 рублей за тонну, пшеница 4-го класса - с 17 413 до 17 675 рублей за тонну. Это связано с неурожаем из-за засухи, пояснил он.

Как сообщалось, Россельхознадзор фиксирует нарушения при экспорте зерна в Казахстан и намерен усилить контроль за поставками. Речь, в частности, идет об отгрузках зерна без фитосанитарных сертификатов, о том, что грузы нередко не соответствуют требованиям технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. За 9 месяцев было обнаружено 466 таких нарушений.

Причем, как отмечала служба, нарушения допускают и российские, и казахстанские недобросовестные предприниматели.

Представители надзорных органов двух стран намерены совместно контролировать поставки.

По данным Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки (ведомство Россельхознадзора), с 1 июля по 28 октября этого года Казахстан замыкает топ-3 среди ведущих покупателей российского зерна. За этот период он нарастил закупки в годовом выражении на 15%, до 0,8 млн тонн (доля в экспорте 4%), из которых 0,7 млн тонн пришлось на пшеницу.

Фото: regnum.ru