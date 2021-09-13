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В прошлый понедельник, в 9:40

SpaceX запустит на орбиту новую группу спутников Starlink

SpaceX запустит на орбиту новую группу спутников Starlink

SpaceX Илона Маска выведет на орбиту еще 51 спутник Starlink. Запуск запланирован на 14 сентября, в 6:55 МСК, говорится на официальном сайте компании.

SpaceX Илона Маска выведет на орбиту еще 51 спутник Starlink. Запуск запланирован на 14 сентября, в 6:55 МСК, говорится на официальном сайте компании.

Спутники будут доставлены при помощи ракеты Falcon 9 с базы Космических сил в Ванденберге, Калифорния. После вывода спутников на орбиту, многоразовая ступень Falcon 9 приземлится на беспилотную платформу «Of Course I Still Love You».

С мая 2019 года SpaceX совершила уже 31 вывод интернет-спутников на орбиту в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX на данный момент состоит из 1738 космических аппаратов, всего в ней должно быть 30 000 спутников.

Фото: ixbt.com

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