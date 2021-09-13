SpaceX запустит на орбиту новую группу спутников Starlink

SpaceX Илона Маска выведет на орбиту еще 51 спутник Starlink. Запуск запланирован на 14 сентября, в 6:55 МСК, говорится на официальном сайте компании.

Спутники будут доставлены при помощи ракеты Falcon 9 с базы Космических сил в Ванденберге, Калифорния. После вывода спутников на орбиту, многоразовая ступень Falcon 9 приземлится на беспилотную платформу «Of Course I Still Love You».

С мая 2019 года SpaceX совершила уже 31 вывод интернет-спутников на орбиту в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX на данный момент состоит из 1738 космических аппаратов, всего в ней должно быть 30 000 спутников.

Фото: ixbt.com