SpaceX с любительским экипажем вернулся на Землю

Четверо непрофессиональных астронавтов, составившие экипаж миссии "Вдохновение4" на борту космического корабля компании SpaceX, провели трое суток на околоземной орбите и благополучно приводнились в Атлантическом океане у берегов Флориды в ночь на воскресенье по московскому времени.

Успешный запуск и возвращение миссии с первым в истории гражданским экипажем ознаменовали еще одну веху в молодой индустрии коммерческого астротуризма, спустя 60 лет после полета человека в космос. Экспедиция "Вдохновение4" стала самой длительной и самой дальней в череде космических полетов, оплаченных пассажирами-миллиардерами.

"Добро пожаловать во вторую космическую эру", - сказал директор миссии Тодд Эриксон на пресс-конференции по итогам полета.

Фото: Reuters