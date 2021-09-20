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В понедельник, в 8:22

SpaceX с любительским экипажем вернулся на Землю

SpaceX с любительским экипажем вернулся на Землю

Четверо непрофессиональных астронавтов, составившие экипаж миссии "Вдохновение4" на борту космического корабля компании SpaceX, провели трое суток на околоземной орбите.

Четверо непрофессиональных астронавтов, составившие экипаж миссии "Вдохновение4" на борту космического корабля компании SpaceX, провели трое суток на околоземной орбите и благополучно приводнились в Атлантическом океане у берегов Флориды в ночь на воскресенье по московскому времени.

Успешный запуск и возвращение миссии с первым в истории гражданским экипажем ознаменовали еще одну веху в молодой индустрии коммерческого астротуризма, спустя 60 лет после полета человека в космос. Экспедиция "Вдохновение4" стала самой длительной и самой дальней в череде космических полетов, оплаченных пассажирами-миллиардерами.

"Добро пожаловать во вторую космическую эру", - сказал директор миссии Тодд Эриксон на пресс-конференции по итогам полета.

Фото: Reuters

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