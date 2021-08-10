SpaceX купит стартап по спутниковым данным Swarm

SpaceX приобретает стартап по спутниковым данным Swarm Technologies в рамках редкой для компании Илона Маска сделки, пишет CNBC.

Swarm, у которой на орбите находится 120 крошечных спутников SpaceBEE, 16 июля достигла соглашения с SpaceX о слиянии, согласно заявлению, поданному 6 августа в Федеральную комиссию по связи. Компания станет «прямой дочерней компанией SpaceX после завершения предполагаемой сделки», говорится в заявлении Swarm.

Таким образом космическая компания Маска увеличивает команду и технологические возможности своего растущего интернет-сервиса Starlink. Хотя спутники Swarm предоставляют услуги, отличные от широкополосной сети Starlink SpaceX, приобретение приносит пользу компании Маска, предоставляя «доступ к интеллектуальной собственности и опыту» стартапа.

По данным Pitchbook, во время последнего раунда финансирования в январе 2019 года Swarm была оценена в $85 млн.

Сделка знаменует собой необычное приобретение для SpaceX, которая стремится проектировать и создавать системы собственными силами. Но получение лицензий FCC может быть трудным и требовать много времени, а Swarm передаст контроль над своими лицензиями на спутники и наземные станции.

«Услуги Swarm выиграют от большей капитализации и доступа к ресурсам, доступным SpaceX, а также от синергии, связанной с приобретением поставщиком услуг по проектированию, производству и запуску спутников», — говорится в заявке.

Starlink — это капиталоемкий проект SpaceX по созданию группировки из тысяч спутников, предназначенной для предоставления высокоскоростного Интернета потребителям в любой точке планеты. Как SpaceX может использовать технологию Swarm, неясно, поскольку спутники Starlink работают иначе, чем SpaceBEE, отмечает издание.

Компания Swarm, основанная в 2016 году со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния, строит свою группировку из 150 спутников. По словам компании, ее спутники SpaceBEE являются «самыми маленькими коммерчески действующими спутниками в космосе» — размером с небольшой ноутбук.

Компания предлагает широкий спектр услуг в сфере Интернета вещей (IoT), включая сельское хозяйство, мореплавание, энергетику, окружающую среду и транспорт.

Спутники Swarm взаимодействуют с его антеннами на земле с помощью «Tile» («плитки») Swarm, которая может быть встроена в плату для подключения устройств Интернета вещей к глобальной сети связи. Swarm Tile стоит $119, а более крупный отдельный «Eval Kit» — $499, при этом компания взимает ежемесячную абонентскую плату в размере $5 за использование сети.

Фото: interfax.ru