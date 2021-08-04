Создатели Robinhood стали богаче на $1 млрд на резком скачке акций

После резкого роста на 24% акций мобильного брокерского приложения Robinhood Markets Inc, cостояния его сооснователей Влада Тенева и Байджу Бхатта увеличились до $2,9 млрд и $3,3 млрд соответственно, пишет Forbes.

Цена акций в момент закрытия торгов во вторник составила $46,80, и капитал Тенева увеличился на $557 млн, а Бхатта — на $627 млн.

Начало дебюта на бирже Nasdaq платформы Robinhood под тикером «HOOD» в прошлый четверг было не очень удачным: ее акции упали на 8% в первый же день торгов. На протяжении прошлой недели торги шли вяло: акции Robinhood продавались ниже начальной цены IPO $38 за штуку. Но в минувший вторник все изменилось, и они выросли на 24% благодаря растущему интересу к платформе как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны Уолл-стрит. Robinhood была «самой продаваемой акцией» среди клиентов брокерского гиганта Fidelity, а также популярной темой на форумах трейдеров, таких как WallStreetBets на Reddit.

Некоторые ветераны Уолл-стрит в последнее время выражали свое доверие к Robinhood, отмечает Forbes. Так, основательница управляющей активами примерно на $60 млрд компании ARK Investment Management Кэти Вуд дополнительно приобрела 1,85 млн акций онлайн-брокера. Теперь ARK принадлежит около 3,15 млн его бумаг, к моменту закрытия торгов во вторник стоивших почти $150 млн.

После выхода на биржу на прошлой неделе Robinhood имела рыночную капитализацию размером $29 млрд, что в 30 раз больше, чем выручка компании в 2020 году — $959 млн. После резкого роста акций во вторник оценка компании составила $39 млрд.

Тенев и Бхатт — выпускники Стэнфордского университета. Они запустили Robinhood в 2013 году. Каждый из них владеет около 8% компании.

Фото: bitrates.com