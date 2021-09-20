Создание цифровой платформы от Сбера: АО "НИТ" возьмёт у Сбербанка в кредит до 500 млн долларов под госгарантию

В системе "Адлет" опубликовали одобренный правительством проект меморандума о переходе к платформенной модели цифровизации в Казахстане (GovTech) на базе решения "Platform V" группы компаний Сбер, сообщает Informburo.kz.

Согласно документу, правительство РК до 31 октября 2021 года должно проработать вопрос создания специального консорциума для реализации проекта с участием стратегического партнёра группы компаний Сбер и принадлежащих РК профильных организаций: МФЦА и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Будет подписано соответствующее консорциальное соглашение.

Согласно документу, до конца 2021 года будет подписано соглашение между группой компаний Сбер (в лице BiZone Kazakhstan Ltd.), стратегическим партнёром группы компаний Сбер и (или) его аффилированным лицом о создании защищённой динамической инфраструктуры для размещения платформы GovTech на базе специализированного центра обработки данных, сертифицированного по стандарту Tier 3 Uptime Institute.

До конца 2021 года планируется заключить между группой компаний Сбер и консорциумом договор об эксклюзивном партнёрстве в Казахстане, с намерением эксклюзивного партнёрства в Центральной Азии, Монголии и Турции. Этот договор о партнёрстве будет предусматривать:

предоставление лицензий консорциуму на развёртывание, внедрение и эксплуатацию платформы "Platform V" группы компаний Сбер на территории Казахстана;

аналогичную возможность в странах Центральной Азии, Монголии и Турции на 20 лет в госорганах и юрлицах с участием государства для перехода к платформенной модели цифровизации в этих странах;

условия сублицензирования платформы "Platform V" в пользу акционерного общества "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") по истечении трёх лет с даты заключения договора на реализацию платформы GovTech.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК заключит в первом квартале 2022 года долгосрочный договор с АО "НИТ", направленный на оказание сервиса платформы GovTech на трёхлетний период с последующей пролонгацией.

Документ также предусматривает заключение между АО "НИТ" и ПАО "Сбербанк" соглашения о займе, предусматривающего предоставление кредитной линии под государственную гарантию Республики Казахстан на сумму основного долга и процентов по его обслуживанию.

"Кредитная линия будет предоставлена в российских рублях на сумму, эквивалентную сумме в размере до 500 млн долларов США, в срок до конца первого квартала 2022 года в случае своевременного предоставления всех необходимых документов в сторону ПАО Сбербанк", – говорится в проекте меморандума.

Реализация платформы GovTech будет осуществляться в виде комплекса услуг в течение четырёх лет.

Фото: vedomosti.ru