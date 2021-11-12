Совокупный портфель микрокредитов в Казахстане достиг 1,3 трлн. тенге.

12 ноября текущего года в городе Алматы проходит IX Конгресс финансистов Казахстана, в рамках которого организована специальная панельная сессия по обсуждению новых возможностей для развития микрофинансирования, сообщает пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

На панельной сессии приняли участие Заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, Региональный директор Группы поддержки малого бизнеса ЕБРР Хольгер Вифель, Председатель ОЮЛ «Ассоциация кредитных товариществ АПК» Альмира Сагатова, Председатель ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» Ербол Омарханов.

Целью панельной сессии является обсуждение приоритетных мер необходимых для реализации поручения Главы государства по расширению потенциала микрофинансовых организаций (МФО) для кредитования микро и малого бизнеса.

В ходе панельной сессии были рассмотрены конкретные меры по совершенствованию регулирования и защите прав потребителей микрофинансовых услуг, доступности финансовых услуг для сельских жителей за счет вовлечения кредитных товариществ и расширения видов деятельности МФО, цифровой трансформации микрофинансового бизнеса и расширению базы фондирования МФО. ЕБРР были представлены проекты по повышению финансовых навыков и знаний субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, успешно реализованные в таких странах как Турция, Болгария, Хорватия, Молдова, Украина, Марокко, Тунис, Монголия и странах Центральной Азии.

Заместитель Председателя Агентства Нурлан Абдрахманов доложил о проводимой системной работе по введению лицензирования микрофинансовой деятельности, регулированию и надзору за деятельностью МФО, а также очистке рынка от недобросовестных участников и защите прав потребителей.

«В 2020 году в периметр государственного регулирования включены ломбарды, кредитные товарищества и компании онлайн-кредитования. По поручению Главы государства в период с апреля по август 2020 года проведена проверка деятельности ломбардов и иных кредитных организаций, которой было охвачено 1,3 тыс. субъектов.

С 1 января 2021 года введено лицензирование микрофинансовой деятельности. Установлены квалификационные требования к акционерам и менеджменту компаний. Для обеспечения устойчивости субъектов повышены пруденциальные стандарты по минимальному размеру капитала.

Из 4,6 тыс. субъектов лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности получили 1 064 субъекта, в том числе 235 МФО, 218 кредитных товариществ и 611 ломбардов. В отношении оставшихся 3,5 тыс. в судебном порядке приняты решения по их ликвидации. Совокупный портфель микрокредитов достиг 1,3 трлн. тенге. В целом завершена работа по очистке рынка от недобросовестных участников, введено регулирование в отношении всех субъектов микрофинансирования, обеспечена защита прав потребителей услуг микрофинансовых организаций» – сообщил Нурлан Абдрахманов.

В качестве основных направлений развития рынка микрофинансирования Агентством рассматривается вопрос расширения источников фондирования МФО, повышения доступности финансовых услуг за счет возможностей трансформации крупных МФО в банки, дифференциации регуляторных стандартов по видам МФО.

В настоящее время в целях повышения доступности фондирования для МФО и расширения финансирования микро и малого бизнеса на селе Агентством совместно с государственными органами рассматриваются необходимые правовые и иные условия создания апексной организации – оптового учреждения, привлекающего и перенаправляющего финансовые ресурсы кредитным товариществам. Для этого изучен опыт стран, где деятельность апексов решила задачи по расширению кредитования микро и малых предприятий, обеспечению занятости на селе.

«В целях снижения регуляторной нагрузки Агентством рассматривается введение пропорционального регулирования МФО и кредитных товариществ» - подытожил Нурлан Абдрахманов.