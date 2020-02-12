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Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
Сегодня, в 7:03

Совместная конференция КГД МФ РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы

Совместная конференция Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы, на тему: Вопросы налогового и таможенного администрирования»

В рамках Конференции будут обсуждены актуальные вопросы по применению норм налогового законодательства Республики Казахстан при камеральном контроле, особенности и порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров и др.

Программа конференции:

08:30-09:00Регистрация участников
09:00-09:05Вступительное словоПредседателя Управляющего Совета Ассоциации налогоплательщиков КазахстанаЕртлесовойЖаннатДжургалиевны
09:05-09:10Приветственное слово Председателя специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан КыдырбаевойАйгульКуанышбаевны
09:10-09:15Приветственноеслово Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Султангазиева Марата Елеусизовича
09:15-09:30

ТакиевМадиТокешевич, Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан

«Актуальные изменения налогового законодательства Республики Казахстан»

09:30 - 9:45Вопросы-ответы
9:45-10:00

Альмагамбетова Гульжан Жаксылыковна, судья специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан

«Некоторые вопросы обжалования результатов камеральногоконтроля»

10:00 - 10:15Вопросы-ответы
10:15 - 10:30

Инкербаев Жайдар Дабырович, Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

«Повышение эффективности камерального контроля»

10:30 - 10:45Вопросы-ответы
10:45 - 11:15Кофе брейк
11:15 - 11:30

Архарова Жанылсын Баяновна, судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан

«Обзор таможенного законодательства и судебной практики                                  по таможенным спорам»

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Совместная конференция КГД МФ РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы
Совместная конференция КГД МФ РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы
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