Совместная конференция КГД МФ РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы

Совместная конференция Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы, на тему: Вопросы налогового и таможенного администрирования».

В рамках Конференции будут обсуждены актуальные вопросы по применению норм налогового законодательства Республики Казахстан при камеральном контроле, особенности и порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров и др.

Программа конференции: