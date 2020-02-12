Совместная конференция КГД МФ РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы
Совместная конференция Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием
Совместная конференция Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы, на тему: Вопросы налогового и таможенного администрирования».
В рамках Конференции будут обсуждены актуальные вопросы по применению норм налогового законодательства Республики Казахстан при камеральном контроле, особенности и порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров и др.
Программа конференции:
|08:30-09:00
|Регистрация участников
|09:00-09:05
|Вступительное словоПредседателя Управляющего Совета Ассоциации налогоплательщиков КазахстанаЕртлесовойЖаннатДжургалиевны
|09:05-09:10
|Приветственное слово Председателя специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан КыдырбаевойАйгульКуанышбаевны
|09:10-09:15
|Приветственноеслово Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Султангазиева Марата Елеусизовича
|09:15-09:30
ТакиевМадиТокешевич, Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан
«Актуальные изменения налогового законодательства Республики Казахстан»
|09:30 - 9:45
|Вопросы-ответы
|9:45-10:00
Альмагамбетова Гульжан Жаксылыковна, судья специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан
«Некоторые вопросы обжалования результатов камеральногоконтроля»
|10:00 - 10:15
|Вопросы-ответы
|10:15 - 10:30
Инкербаев Жайдар Дабырович, Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
«Повышение эффективности камерального контроля»
|10:30 - 10:45
|Вопросы-ответы
|10:45 - 11:15
|Кофе брейк
|11:15 - 11:30
Архарова Жанылсын Баяновна, судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан
«Обзор таможенного законодательства и судебной практики по таможенным спорам»