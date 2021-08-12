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Правительство Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан
12.08.2021

Совещание по дальнейшему развитию массового спорта в Казахстане: Е. Тугжанов озвучил целый ряд ключевых задач

Сегодня заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов провел специальное совещание по текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в стране.

На совещании приняли участие министр культуры и спорта А. Раимкулова, руководители отраслевых министерств,  акиматов регионов и др.

В соответствии с поручением Главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования. 

В этой связи заместитель Премьер-Министра поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач.

  • Повысить доступность для занятия массовым и детским спортом

Поручено пересмотреть целевые показатели по охвату населения занятиями спортом с достижением в т.г. не менее 35% результата (на сегодня — 31,6%).

Для этого акиматам поручено расширить бесплатные спортивные секции для детей за счет увеличения объемов государственного спортивного заказа, открытия дополнительных детских, подростковых клубов, детско-юношеских спортивных клубов, возобновить работу школьных и студенческих спортивных лиг. 

Также в связи с отсутствием в Костанайской, Атырауской и Мангистауской областях спортивных школ-интернатов акиматам данных регионов поручено решить вопрос их строительства.

  • Повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов

До конца т.г. акиматам поручено завершить строительство 43 физкультурно-оздоровительных комплексов, расширить сеть Work-out площадок и других незатратных спортивных сооружений.

Особое внимание поручено уделить полной загруженности спортивных объектов.

  • Взять на особый контроль исполнение мероприятий Дорожной карты партии «Nur-Otan» по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза, обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором
  • С учетом лучшего международного опыта поручено пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, в т.ч. национальных сборных команд и разработать специальную Программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи и др.)
  • Обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт
  • Пересмотреть принятый Комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учетом новых задач, стоящих перед отраслью 
  • Обеспечить принятие законодательных поправок, расширяющих полномочия Министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране.

Вопросы развития массового и детского спорта будут находиться на особом контроле Правительства.

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