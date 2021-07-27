Соцсеть Linkedin заблокировали в Казахстане

В МИОР РК сообщили об ограничении доступа к социальной сети Linkedin.

"Министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу (LinkedIn. – Прим.) в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона "О связи", – сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что при мониторинге на Linkedin был выявлен ряд нарушений, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами.

"Размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Казахстана, но и внутренним правилам интернет-ресурса Linkedin"... ...Более того, в правилах размещения рекламы интернет-ресурса Linkedin содержится запрет на введение пользователей в заблуждение или предоставление им ложной информации, а также на рекламу азартных игр", – отмечается в пресс-релизе.

В адрес администрации Linkedin было направлено уведомление с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по удалению соответствующих материалов.

"Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса мер по устранению нарушений принято не было", – пояснили в МИОР. В случае устранения нарушений доступ к соцсети будет восстановлен.