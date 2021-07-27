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Finance.kz
27.07.2021

Соцсеть Linkedin заблокировали в Казахстане

В МИОР РК сообщили об ограничении доступа к социальной сети Linkedin. 

"Министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу (LinkedIn. – Прим.) в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона "О связи", – сказано в сообщении ведомства. 

Там уточнили, что при мониторинге на Linkedin был выявлен ряд нарушений, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами. 

"Размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Казахстана, но и внутренним правилам интернет-ресурса Linkedin"... ...Более того, в правилах размещения рекламы интернет-ресурса Linkedin содержится запрет на введение пользователей в заблуждение или предоставление им ложной информации, а также на рекламу азартных игр", – отмечается в пресс-релизе. 

В адрес администрации Linkedin было направлено уведомление с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по удалению соответствующих материалов. 

"Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса мер по устранению нарушений принято не было", – пояснили в МИОР.  В случае устранения нарушений доступ к соцсети будет восстановлен.

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