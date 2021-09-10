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10.09.2021

Сотрудники Microsoft останутся на удаленке из-за распространения нового штамма коронавируса

Сотрудники Microsoft останутся на удаленке из-за распространения нового штамма коронавируса

Компания отложила на неопределенное время возобновление очного формата работы своих сотрудников из-за пандемии.

Главный исполнительный директор американской корпорации Microsoft Сатья Наделла и его коллега Райан Рослански из компании LinkedIn в четверг обсудили влияние распространения дельта-штамма коронавируса на процесс возвращения работников в офисы. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Microsoft, эта компания отложила на неопределенное время возобновление очного формата работы своих сотрудников из-за пандемии.

"Фактически мы планировали, что 4 октября станет первой возможной датой для полного открытия штаб-квартиры Microsoft в Редмонде и многих других рабочих мест в США, но, как мы сказали сегодня нашим сотрудникам, мы изменили эти планы. Учитывая неопределенность [в связи с] COVID-19, мы решили не пытаться спрогнозировать новую дату полного повторного открытия наших рабочих мест в США", - говорится в размещенном компанией сообщении.

Предполагается, что сотрудники вернутся к очной работе, когда это будет возможно сделать "безопасно, руководствуясь рекомендациями общественного здравоохранения". Кроме того, Microsoft сообщила о 30-дневном переходном периоде, который даст сотрудникам время для того, чтобы привыкнуть к работе в офисе, а также позволит сохранить гибкий подход к труду.

Фото: ft.com

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