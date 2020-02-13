Сократится список необходимых документов для замены прав онлайн

Об этом стало известно на очередной встрече с цифровыми комиссарами. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев сообщил, что вопрос комиссаров, озвученный на прошлой встрече, о необходимости распечатки электронного заявления на замену водительского удостоверения и электронного чека об оплате госпошлины, был вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по автоматизации и оптимизации госуслуг (МВК).

«Мы вынесли этот вопрос на МВК. Коллеги из МВД согласились с предложением и сообщили, что во 2 квартале уже изменят бизнес-процесс. Подав заявку на замену прав онлайн, человеку не нужно будет распечатывать саму заявку и чек об оплате госпошлины, чтобы забрать права из ЦОНа», - отметил Аскар Жумагалиев.

Министр пояснил, что после внесения Министерством внутренних дел изменений в стандарты, гражданину потребуется только удостоверение личности, чтобы забрать новые права в ЦОН.

На встрече с цифровыми комиссарами обсуждались вопросы оптимизации государственных услуг, предложения по совершенствованию портала электронного правительства, оптимизация процессов получения ЭЦП, информационной безопасности и др.

Отличительной особенностью прошедшей встречи стало приглашение вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Цифровые комиссары задали ему вопросы и озвучили свои предложения, касающиеся электронного паспорта здоровья, прикрепления к поликлинике, возможности просмотра через eGov платежей ОСМС и т.д. Вице-министр поблагодарил участников за полезный фидбэк.

В ходе встречи Олжас Абишев рассказал о планируемой отмене 5 справок: справки из психоневрологической, наркологической, противотуберкулезной организаций, о допуске к управлению транспортным средством, о прохождении предварительных обязательных медосмотров.

«После того, как ряд государственных органов, которые требует эти справки, проведут необходимые работы в своих системах, чтобы получать данную информацию в автоматическом режиме, эти справки перестанут существовать. Это план текущего года», - пояснил Абишев.

Вице-министр также сообщил, что справки 083/У и 086/У до конца первого полугодия будут переведены в электронный формат. Это означает, что гражданин сможет распечатать эту справку через портал eGov, и в ней отобразятся результаты пройденных в течение года медосмотров.

Все замечания и предложения, озвученные цифровыми комиссарами, вошли в протокол встречи и приняты в работу. О результатах принятых мер Аскар Жумагалиев пообещал рассказать уже на следующей встрече.

Напомним, в сентябре в министерстве цифрового развития была создана специальная группа «Цифровых комиссаров», в состав которой вошли общественные деятели, журналисты и блогеры, которые ведут общественный мониторинг цифровых инициатив госорганов и сферы госуслуг.