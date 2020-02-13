Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Вчера, в 4:42

Сократится список необходимых документов для замены прав онлайн

Об этом стало известно на очередной встрече с цифровыми комиссарами. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев сообщил, что вопрос комиссаров, озвученный на прошлой встрече, о необходимости распечатки электронного заявления на замену водительского удостоверения и электронного чека об оплате госпошлины, был вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по автоматизации и оптимизации госуслуг (МВК). 

«Мы вынесли этот вопрос на МВК. Коллеги из МВД согласились с предложением и сообщили, что во 2 квартале уже изменят бизнес-процесс. Подав заявку на замену прав онлайн, человеку не нужно будет распечатывать саму заявку и чек об оплате госпошлины, чтобы забрать права из ЦОНа», - отметил Аскар Жумагалиев.

Министр пояснил, что после внесения Министерством внутренних дел изменений в стандарты, гражданину потребуется только удостоверение личности, чтобы забрать новые права в ЦОН.

На встрече с цифровыми комиссарами обсуждались вопросы оптимизации государственных услуг, предложения по совершенствованию портала электронного правительства, оптимизация процессов получения ЭЦП, информационной безопасности и др.

Отличительной особенностью прошедшей встречи стало приглашение вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Цифровые комиссары задали ему вопросы и озвучили свои предложения, касающиеся электронного паспорта здоровья, прикрепления к поликлинике, возможности просмотра через eGov платежей ОСМС и т.д. Вице-министр поблагодарил участников за полезный фидбэк.

В ходе встречи Олжас Абишев рассказал о планируемой отмене 5 справок: справки из психоневрологической, наркологической, противотуберкулезной организаций, о допуске к управлению транспортным средством, о прохождении предварительных обязательных медосмотров.

«После того, как ряд государственных органов, которые требует эти справки, проведут необходимые работы в своих системах, чтобы получать данную информацию в автоматическом режиме, эти справки перестанут существовать. Это план текущего года», - пояснил Абишев

Вице-министр также сообщил, что справки 083/У и 086/У до конца первого полугодия будут переведены в электронный формат. Это означает, что гражданин сможет распечатать эту справку через портал eGov, и в ней отобразятся результаты пройденных в течение года медосмотров.

Все замечания и предложения, озвученные цифровыми комиссарами, вошли в протокол встречи и приняты в работу. О результатах принятых мер Аскар Жумагалиев пообещал рассказать уже на следующей встрече.

Напомним, в сентябре в министерстве цифрового развития была создана специальная группа «Цифровых комиссаров», в состав которой вошли общественные деятели, журналисты и блогеры, которые ведут общественный мониторинг цифровых инициатив госорганов и сферы госуслуг.

Другие новости по темам:
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РККазахстан
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
174 тысячи человек, достигших пенсионного возраста, не обратились за пенсионными выплатами из ЕНПФ
174 тысячи человек, достигших пенсионного возраста, не обратились за пенсионными выплатами из ЕНПФ
Общая сумма невостребованных пенсионных накоплений составляет 10 604 764 131 тенге.
Вчера, в 7:24
Курс валют на 13 февраля: курс доллара - 376.20, курс евро - 410.77, российский рубль - 5.96
Курс валют на 13 февраля: курс доллара - 376.20, курс евро - 410.77, российский рубль - 5.96
Курс валют на сегодня, на 13 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 376.20, курс евро - 410.77, российский рубль - 5.96
Вчера, в 5:03
Евразийский банк развития и «Самрук-Қазына Инвест» договорились о сотрудничестве
Евразийский банк развития и «Самрук-Қазына Инвест» договорились о сотрудничестве
Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» подписали Меморандум о сотрудничестве с целью реализации проектов на территории Республики Казахстан.
Вчера, в 4:59
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения