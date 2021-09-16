СМИ: Индия выделит $3,5 млрд на стимулирование производства электро- и водородомобилей

Правительство Индии намерено выделить в ближайшее время 257 млрд рупий (порядка $3,5 млрд) для увеличения производства электро- и водородомобилей. Как сообщает в четверг газета The Economic Times, это решение должно способствовать сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату.

Подобная инициатива позволит Индии ускорить переход на экологически чистые транспортные средства, такие как электромобили и автомобили с двигателями на водородных топливных элементах. Страна нуждается в развитии такого транспорта, поскольку мегаполисы Индии, в том числе и столица Нью-Дели, относятся к числу наиболее загрязненных в мире городов, отмечает издание.

Подробности программы стимулирования производства экологически чистых средств транспорта пока не сообщаются.

Информация о намерении правительства стимулировать производство таких транспортных средств последовала вскоре за сообщениями о том, что пионер электромобилей Tesla планирует выйти на индийский рынок, указывает газета.