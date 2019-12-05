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05.12.2019

СМИ: Банк Франции начнет тестирование цифровой валюты в 2020 году

Французский центробанк начнет тестирование собственной цифровой валюты (CBDC) в первом квартале 2020 года, сообщает новостное агентство AFP.

«Мы хотим поскорее начать эксперименты и объявим о запуске проектов до конца первого квартала 2020 года», — заявил председатель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

По его словам, правительства многих стран обеспокоены проектом цифровой валюты Libra от Facebook и другими подобными инициативами.

Согласно Виллеруа де Гало, Франция заинтересована в содействии инновациям в сфере CBDC. Однако он подчеркнул, что к тестированию новых технологий нужно подойти «серьезно и методично».

Напомним, в сентябре министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать цифровую валюту ЕС. По его мнению, европейские страны должны изучить возможности снижения стоимости международных транзакций и повышения их скорости.

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